Происшествия 18 июня 2023, 17:46 Улицы Владикавказа превратились в бурные реки из-за проливного дождя Соцсети

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Сильный ливень с градом обрушились на Владикавказ, несколько улиц за считаные минуты превратились в бурные реки, селевые потоки начали подтапливать жилые дома. Видео опубликовал Telegram-канал «Новости Владикавказа».

Наиболее сложная ситуация сложилась в районе улиц Шмулевича, Магкаева и Куйбышева, а также поселке в Южный. Там вода сносит заборы и отрывает бамперы у машин. В несколько населенных пунктов региона проезд затруднен.

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В пресс-службе регионального МЧС сообщили о подтоплении частных домовладений в поселке Южном, спасатели эвакуировали трех человек. Стихия привела к частичному отключению электроэнергии на пяти улицах.

«Службы экстренного реагирования в количестве 37 человек, 13 единиц техники проводят ремонтно-восстановительные работы для оперативного восстановления подачи электроэнергии», — сообщили в ведомстве.

Тропические дожди также пришли в Краснодарский край. На этой неделе из-за ливней в Армавире затопило несколько тоннелей, десятки машин оказались под водой. К устранению последствий стихии привлекали 55 спасателей и 17 единиц спецтехники.