На участке федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень перекрыли движение из-за лесного пожара и сильного задымления. На время тушения транспорт пускают в объезд через город Камышлов, сообщил E1.ru.

В Уралуправтодоре рассказали, что движение откроют ориентировочно в 18:30 (20:30 по московскому времени). Сейчас на месте работают пожарные и военная техника. В лесу копают противопожарный ров, чтобы остановить распространение огня, который движется в сторону города. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.

В управлении МВД по Свердловской области сообщили ТАСС, что движение на трассе в связи с пожаром закрыли на участке с 123-го по 143-й километр. В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и выполнять указания инспекторов о движении по путям объезда.

Неделю назад из-за лесных пожаров Екатеринбург окутал смог и запах гари. В МЧС сообщали, что город окутало дымом от пожаров из соседней Курганской области.

В минувшую пятницу в пригороде Екатеринбурга загорелся мусорный полигон. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.