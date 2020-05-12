Мощный фонтан воды забил из-под земли на западе Москвы. Видео

Трубу прорвало на Рябиновой улице на западе столицы. В результате аварии из-под земли забил мощный фонтан горячей воды. В распоряжение «360» попало видео этого впечатляющего зрелища.

На кадрах видно, что струя воды достигает третьего этажа дома, возле которого произошла авария. «Аварийная бригада на месте, поврежденный участок локализован без отключения горячего водоснабжения у потребителей», — сообщили «360» в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Пострадавших нет. Ремонтная бригада приступила к восстановлению участка. Создана комиссия по установлению причин технологического нарушения.