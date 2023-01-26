Происшествия 26 января 2023, 22:27 Мощные взрывы раздались вблизи Запорожской АЭС Делегаты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской атомной станции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эксперты Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили 26 января на сайте организации.

Присутствующие на ЗАЭС представители миссии подтвердили взрывы за пределами объекта. Это свидетельствует о боевых действиях вблизи атомной станции, расположенной «на линии фронта продолжающегося конфликта», отметили в МАГАТЭ.

Реклама

Предполагается, что атаки происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе АЭС.

«В то время как другие кажутся гораздо ближе к самой площадке. Вчера (25 января — прим. ред.) около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов», — пояснили в докладе.

От ударов вибрировали окна административных зданий. 26 января взрывов стало больше, подчеркнули в агентстве. Также в сообщении уточнили, что в последние недели делегаты миссии почти каждый день докладывали о подобных происшествия в штаб-квартиру в Вене.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что организация хочет утвердить свое постоянное присутствие на всех атомных объектах Украины. Представители миссии находятся на Запорожской АЭС с сентября прошлого года.