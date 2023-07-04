04 июля 2023, 21:50
Мощные взрывы прогремели в Макеевке и Донецке
«РВ»: взрывы прогремели в Макеевке и Донецке
Украинские военные ударили по Макеевке и Донецку в ДНР. Предположительно, атака велась из РСЗО HIMARS, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Ворошиловский и Калининский районы [Донецка] под вражеским огнем. Подробности уточняются», — написали военкоры.
Реклама
Еще один прилет зафиксирован в Макеевке, указал RT. И в этом случае, предположительно, удар ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS. Сила взрывной волны была настолько велика, что в подвале одного из домов открыло двери, отмечается в сообщении.
Также о звуке мощного взрыва в Донецке и Макеевке сообщил ТАСС. Как сообщили агентству в экстренных службах Макеевки, жители нескольких районов города укрылись в подвалах.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате обстрелов со стороны ВСУ по Донецку погибли два человека. Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек. Удары украинский военных повредили три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.
ДНР
ВСУ
Реклама
Реклама