11 декабря 2023, 06:02
Мощные взрывы прогремели в Киеве
Несколько взрывов прозвучало в Киеве. Спустя несколько минут в городе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Зеркало недели».
Сирены также включили по всей Киевской области. Людей попросили проследовать в укрытия.
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Информация о разрушениях и пострадавших пока уточняется, уточнило издание со ссылкой на местные власти.
Ранее взрывы раздались в центральных районах Херсона и в Снигиревке, находящихся на подконтрольной Украине части Херсонской области.
Вечером в воскресенье воздушную тревогу объявляли еще в нескольких областях Украины: Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской. В 00:25 по московскому времени был объявлен отбой тревоги.
Серия взрывов прозвучала и в Одесской области Украины. Там сработала система ПВО. По информации украинских СМИ, система противовоздушной обороны отбивала атаку беспилотников.
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