08 января 2023, 14:55
Мощность взрывчатки в Лутугине составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте
МВД ЛНР: мощность взрывного устройства в Лутугине составила 500 г в тротиловом эквиваленте
На газопроводе в городе Лутугино в Луганской Народной Республике сработало взрывное устройство, мощность которого составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом заявили в Telegram-канале МВД ЛНР.
В ведомстве уточнили, что после локализации пожара на газопроводе взрывотехники экспертно-криминалистического центра МВД республики осмотрели место происшествия и прилегающую местность.
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«В ходе осмотра изъяты фрагменты поврежденной трубы, образцы грунта, фрагменты бетонной конструкции со следами копоти», — добавили правоохранители.
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Проанализировав характер повреждений, специалисты сделали вывод о целенаправленном подрыве инфраструктурного объекта.
«По предварительной информации, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов», — заключили в МВД ЛНР.
После взрыва на газопроводе, который произошел вечером 7 января, возбудили дело по статье о диверсии. Подачу газа 50% абонентов Лутугинского района уже вернули.
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