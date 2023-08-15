Происшествия 15 августа 2023, 16:31 Мощность взрыва в Махачкале указали в тротиловом эквиваленте РИА «Новости»: сила взрыва в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте РИА «Новости»

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Мощность взрыва на автозаправочной станции в Махачкале составила порядка 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Ассоциации АЗС Дагестана Юсуп Чарабураев.

«В автосервисе через дорогу от заправки было примерно 100 тонн аммиачной селитры, что равнозначно примерно 35 тоннам в эквиваленте тротила», — сказал он.

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Вечером в понедельник, 14 августа, в Махачкале произошел взрыв. По предварительной версии, пожар начался на станции технического обслуживания, после чего огонь перекинулся на заправку. По последней официальной информации, погибли 35 человек и еще более 100 получили различные ранения.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что причиной ЧП стали непомерная алчность и жадность. Он призвал соответствующие органы провести необходимую проверку, чтобы не допустить подобного впредь.

Следственный комитет по факту взрыва и гибели людей завел уголовное дело, контроль над расследованием взял центральный аппарат ведомства.