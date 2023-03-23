Происшествия 23 марта 2023, 09:28 Мощность сработавшего в Мелитополе взрывного устройства оценили в килограмм в тротиловом эквиваленте Рогов: взрыв в Мелитополе является терактом

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Мощность сработавшего в Мелитополе взрывного устройства примерно равна килограмму в тротиловом эквиваленте. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его процитировал ТАСС.

«Мощность взрывного устройства составила около килограмма в тротиловом эквиваленте», — сказал он.

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По словам Рогова, произошедшее утром в Мелитополе однозначно стоит расценивать как теракт. Также он добавил, что в результате срабатывания взрывного устройства пострадал работник полиции. Текущее состояние сотрудника правоохранительных органов Рогов не уточнил. Также он не рассказал, какие травмы получил полицейский.

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Он заявил, что за срабатыванием самодельного взрывного устройства в Мелитополе стоят представители украинской стороны. По его мнению, таким образом сторонники противника пытаются запугать местных жителей и дестабилизировать обстановку в городе.