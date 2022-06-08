Мощное землетрясение произошло в Иркутской области вечером 8 июня, в акватории озера Байкал. Магнитуда колебаний в областном центре составила пять баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

В эпицентре землетрясения магнитуда колебаний составила 7,7 балла. Сейчас специалисты проводят исследование ближайших населенных пунктов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Социально значимые объекты области, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой подземных толчков 6,4 балла у берегов Камчатки. Очаг залегал на глубине около 74 километров, написал RT.