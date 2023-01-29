Происшествия 29 января 2023, 02:11 Мощное землетрясение произошло в Иране, пострадали сотни людей Более 300 человек пострадали в результате мощного землетрясения на северо-западе Ирана Twitter

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Мощное землетрясение произошло вечером 28 января на северо-западе Ирана, в результате стихийного бедствия погибли два человека, пострадали еще 307, сообщило агентство Fars со ссылкой на Общество красного полумесяца.

«Организация красного полумесяца сообщила, что 307 человек получили ранения, в том числе 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас», — пишут СМИ.

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Жители города Хой почувствовали сильные толчки. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. В Сети очевидцы публикуют снимки из разных населенных пунктов.

Во многих из них разрушены дома, поврежден транспорт. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Спасатели разбирают завалы.

Это не первое землетрясение на северо-западе страны. На минувшей неделе в городе Хой в результате толчка пострадали 120 человек, повреждены порядка 200 зданий.