Происшествия 22 июня 2023, 07:18 Мощное землетрясение произошло в 59 километрах от Севастополя EMSC: в 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в море у берегов Крыма. Его эпицентр находился в 59 км от Севастополя. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В сообщении уточнили, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5:42. Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 59 километрах от Севастополя и 51 километре от Балаклавы на глубине около 10 километров.

Реклама

В соцсетях жители полуострова написали, что ощущали толчки в Севастополе, Евпатории, на южном берегу Крыма.

Крым считается сейсмоопасным регионом. Полуостров занимает окраину Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса.

В течение последнего века в Крыму фиксировали толчки магнитудой от 5 до 7. Самое сильное землетрясение за сто лет зафиксировали в сентябре 1927 года в районе Ялты, магнитудой 9, напомнил ТАСС.

Во вторник, 20 июня, землетрясение произошло в Туапсинском районе Краснодарского края.