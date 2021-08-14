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    14 августа 2021, 17:22

    Мощное землетрясение произошло на Гаити

    Дарья Морозова

    Землетрясение магнитудой семь зафиксировано на Гаити. Об этом сообщила Геологическая служба США.

    Мощное землетрясение произошло на Гаити

    По данным ведомства, информация об этом появилась в 12:29 по местному времени (в 15:29 по московскому). Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

    Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза ценами также не прогнозируется.

    Ранее американский центр по предупреждению о цунами объявил о вероятности стихии на Аляске в самое ближайшее время. О том, как это повлияет на Курильские острова и Японию, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

    По словам сейсмолога, серьезные разрушения на островах маловероятны. Если будет цунами на Аляске, в этом случае будет небольшая волна и на Камчатке, и на Курилах, и в Японии. Однако опасности для российского тихоокеанского побережья она не несет. Если бы это была магнитуда девять, то можно было бы ожидать чего-то более серьезного, добавил Шебалин.