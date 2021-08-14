Мощное землетрясение произошло на Гаити

Землетрясение магнитудой семь зафиксировано на Гаити. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным ведомства, информация об этом появилась в 12:29 по местному времени (в 15:29 по московскому). Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях нет. Угроза ценами также не прогнозируется.

Ранее американский центр по предупреждению о цунами объявил о вероятности стихии на Аляске в самое ближайшее время. О том, как это повлияет на Курильские острова и Японию, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По словам сейсмолога, серьезные разрушения на островах маловероятны. Если будет цунами на Аляске, в этом случае будет небольшая волна и на Камчатке, и на Курилах, и в Японии. Однако опасности для российского тихоокеанского побережья она не несет. Если бы это была магнитуда девять, то можно было бы ожидать чего-то более серьезного, добавил Шебалин.