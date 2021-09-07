Мощное землетрясение произошло на Гаити. Погибли более 2 тысяч человек

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити. Погибли 2 248 человек. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на управление гражданской защиты республики.

12 763 пострадали. 329 человек пропали без вести. 53 тысячи зданий были полностью разрушены, еще более 83 тысяч построек получили повреждения. Эпицентром располагался в 40 километрах от коммуны Ле-Ке. Очаг залегал на глубине 10 километров. Из-за катастрофы пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.