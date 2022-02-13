Мощная драка произошла в Кемеровской области

Несколько человек стали участниками крупной драки в поселке Тяжинский Кемеровской области. По предварительной версии, конфликт начался в кафе «Эльбрус».

Очевидцам удалось снять его на видео и опубликовать в группе «Регион-42 в Тяжинском» в социальной сети «Вконтакте». Согласно предварительным данным, возле кафе повздорили цыгане и азербайджанцы.

Причиной конфликта, как пишет «Инцидент | ЧП Ленинск-Кузнецкий/Полысаево» стала девушка, которой кто-то разбил нос и сломал челюсть. После этого между мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из них получил удар от другого и упал на землю. На него набросилась толпа.

На следующий день, как сообщили местные жители, азербайджанцы в дневное время приехали на место драки и устроили самосуд над представителем со стороны цыган. По словам очевидцев, в потасовке также пострадал мужчина и его семья, которые случайно оказались в машине неподалеку.