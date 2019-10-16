Моржиха едва не погубила экспедицию Северного флота

Начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан первого ранга Алексей Корнис рассказал, что инцидент произошел, когда группа на спасательном буксире «Алтай» изучала историю и географию архипелага.

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», специалисты находились в резиновой лодке с мотором, когда почувствовали сильный удар. Предположив, что наткнулись на лед, они остановились. Когда с противоположной стороны лодки всплыла моржиха, участники экспедиции не поверили своим глазам. Животное двумя ударами пробило правый борт лодки, и воздух начал стремительно выходить из баллона. Двигатель не заводился.

«По рассказам Нансена и Альбанова я знал о том, что „нет страшнее зверя в Арктике, чем морж“ — у Альбанова есть яркий отрывок, где он описал красные, как будто налитые кровью глаза. Я инстинктивно схватил наметку (это такой специальный шест для измерения глубин), бросил ее в моржиху, а потом пытался ей же удержать хищника (да, хищника!) на расстоянии, но эта „скандалистка“ снова и снова приноравливалась, чтобы нанести еще один удар», — рассказал Корнис.

Спустя около минуты мотор все же удалось завести. Лодка добралась до берега, откуда экспедицию забрал катер.

Некоторые СМИ, рассказывая об инциденте, писали, что моржиха защищала детеныша. Гидрограф отметил, что моржонка поблизости участники экспедиции не видели.

«Это был яркий эпизод. Там была реальная угроза нашим жизням, хотя понимание этого пришло потом», — подытожил Корнис.