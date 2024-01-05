Происшествия 05 января 2024, 04:31 Морской беспилотник ВСУ обнаружили на западном побережье Крыма Baza: на территории крымского санатория нашли морской беспилотник ВСУ РИА «Новости»

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Морской беспилотник обнаружили на берегу Черного моря недалеко от города Саки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, безэкипажное плавсредство нашли 4 января на территории базы отдыха «Уют». Это место оцепили сотрудники правоохранительных органов.

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Такой водный дрон может перевозить до 500 килограммов взрывчатки. Вооруженные силы Украины обычно используют морские беспилотники для атаки на российские суда, в том числе, корабли Черноморского флота.

В ноябре президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина создала флот морских беспилотников в Черном море. Спустя несколько дней Минобороны России сообщило, что за неделю ВСУ потеряли 12 безэкипажных катеров.

В первые дни нового года ВСУ усилили атаки на Крымский полуостров. В четверг, 4 января, российские силы паровоздушной обороны уничтожили 36 беспилотников в небе над Крымом. До этого над полуостровом сбили 10 украинских ракет. Одна из сбитых ракет упала в районе Севастопольского Государственного Университета и не взорвалась. На место падения боеприпаса выехали спецслужбы.