Происшествия 26 марта 2023, 13:26 Морская мина взорвалась у берегов Одесской области Администрация Одессы сообщила о взрыве морской мины у берегов области Unsplash

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Морская мина взорвалась в Одесской области, ударившись о прибрежные конструкции одного из мест отдыха. В результате ЧП повреждения получили несколько зданий, сообщили в администрации горсовета Одессы.

По информации городских властей, доступ к берегу в этом районе был ограничен, поэтому из-за взрыва никто не пострадал. Позже возле одного из пляжей Одесской области обнаружили еще одну морскую мину. Прибывшие на место саперы произвели ее контролируемое уничтожение.

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Жителей региона призвали не пренебрегать установленными правилами, беречь себя и своих близких.

«Не приближайтесь к побережью и прибрежным водам, не отклоняйтесь от обозначенных безопасными маршрутов», — отметили в горсовете.

Ранее морская мина взорвалась на побережье Черного моря в Батуми. По предварительной информации, она принадлежала украинским военным — бойцы ВСУ устанавливали снаряды возле берегов Одессы. Снаряд могло принести в Грузию из-за шторма. В результате ЧП никто не пострадал. Очевидцы опубликовали момент детонации в Сети.