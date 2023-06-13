Происшествия 13 июня 2023, 18:27 Мороженое «18+» продавали в Альметьевске во время безалкогольного праздника «Подъем»: власти Альметьевска опровергли информацию о продаже алкогольного мороженого Freepik

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В Альметьевске во время Сабантуя устроили распродажу «мороженого для взрослых». В этот день власти запретили продавать на празднике алкоголь, однако предприниматели нашли выход и заманили покупателей мороженым с добавлением крепких напитков. Судя по фотографиям в соцсетях, в палатку с лакомством «18+» выстраивались очереди.

В ассортименте были рожки с названиями «Секс на пляже», «Пина колада», «Сангрия», «Голубые Гавайи» и другие. Все они были отмечены знаком «18+». Вместе с ним продавали и детское мороженое с отметкой «0+».

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Издание «Подъем» обратилось с запросом в мэрию, где это назвали лишь маркетинговым ходом.

«Данный вид товара имеет экспертное заключение о том, что не является алкогольной продукцией, в связи с этим ограничения в его реализации не были предусмотрены. <…> Это маркетинговый ход продавца, который не запрещен», — объяснили городские власти.

В Сети отреагировали на данную новость с иронией. Многие «благодарили» производителя, что там не было мороженого со вкусом сидра, намекая на недавнее массовое отравление напитком в нескольких регионах России.