Происшествия 21 апреля 2023, 08:03 Моряков горящего вблизи Южной Кореи российского судна эвакуировали Росморречфлот: моряков с горящего суда «Калтан» у Южной Кореи доставили на берег Unsplash

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Почти всех моряков с российского судна «Калтан», которое загорелось у берегов Южной Кореи, спасли. На берег доставили 19 членов экипажа. Еще двое остались, чтобы разыскать старшего помощника капитала и других пропавших, сообщил ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Большая часть команды сошла на надувные плотики, их позже подобрали корейцы. Из 21 человека, которые спаслись, 19 не пострадали, а у двоих небольшие ожоги», — сказал он.

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На берег доставили 19 членов экипаж из 25. Капитан и старший механик остались на корейском судне, которое спасло моряков, чтобы помочь отыскать пропавших, в том числе старшего помощника капитана. Он, по словам Алексея Кравченко, руководил тушением огня.

Рыболовецкое судно «Калтан» загорелось у берегов Южной Кореи в районе города Ульсан вечером 20 апреля, когда плыло с места проведения ремонта в Охотское море. Сначала экипаж пытался самостоятельно потушить огонь, но безуспешно. Береговая охрана отправила спасательное судно.