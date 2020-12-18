Моряки судна «Александр Санников» сняли людей с льдины в Обской губе

Моряки ледокола «Александр Санников» подняли на палубу людей с дрейфующей льдины в Обской губе. Судно осуществляло проводку танкеров в районе терминала «Ворота Арктики», информирует ГТРК «Ямал».

Отмечается, что экипаж получил сигнал бедствия. Его подали два жителя Ямальского района, которые передвигались по льду на снегоходе и попали в трещину. Их транспортное средство затонуло. Людям удалось забраться на льдину. Через два часа их подобрал подошедший ледокол, пишет «ФедералПресс».

Спасенные находятся на борту «Александра Санникова». Им оказали медицинскую помощь. Скоро за пострадавшими прилетит вертолет, чтобы доставить их на берег.