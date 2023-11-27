Происшествия 27 ноября 2023, 13:51 Моряк погиб во время шторма в Краснодарском крае РИА «Новости»: во время шторма в Керченском проливе погиб моряк РИА «Новости»

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Один моряк погиб в Керченском проливе, другой пострадал в порту Тамани во время сильного шторма в Краснодарском крае. Как сообщил РИА «Новости» источник, погибший был членом экипажа Kavkaz 1.

«У него была травма тазобедренного сустава. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты», — рассказал собеседник агентства.

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Пострадавшим оказался механик с судна GAIA I, находившегося в порту Тамани под флагом Панамы. Судовой дверью мужчине оторвало два пальца руки.

Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале позже сообщил, что во время шторма в Сочи погиб человек. На месте происшествия работают следователи. Жителей и гостей города призвали не гулять у воды.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали, что на побережье Крыма и Кубани обрушатся восьмиметровые волны. Сильный ветер сносит крыши домов, валит деревья, выносит торговые суда на мель.