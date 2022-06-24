Троих детей вместе со взрослыми смыло в море в машинах в Сочи

В двух автомобилях, которые смыло в Черное море в районе поселка Зубова Щель в Сочи, могли находиться трое детей. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным ведомства, в салонах двух машин в момент ЧП были семь человек: шестеро взрослых и трое несовершеннолетних. Одного 42-летнего мужчину уже нашли и доставили в больницу. Поиски шестерых пропавших продолжаются.

На месте происшествия работает следственная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства ЧП. Идут масштабные поисково-спасательные мероприятия в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. В работах участвуют сотрудники поисково-спасательного регионального подразделения МЧС, полицейские и волонтеры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе СУ СК уточнили, что машины смыло в море в ночь на 24 июня в результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня воды в реке.