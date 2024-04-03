Происшествия 03 апреля 2024, 18:50 Монтера пути арестовали после смертельного ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем Предполагаемого виновника ДТП с 7 жертвами под Ярославлем арестовали на 2 месяца пресс-служба прокуратуры Ярославской области

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Монтера пути, который, предположительно, виновен в аварии с семью погибшими в Ярославской области, арестовали на два месяца. Прокурор подтвердил, что мужчина был пьян, стало известно «360».

Срок ареста — до 1 июня.

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Переславская межрайонная прокуратура поддержала ходатайство следствия о взятии 54-летнего монтера пути под стражу. Суд избрал меру пресечения с учетом этой позиции, сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Работника железной дороги заподозрили в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 4 статьи 263 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, 1 апреля пьяный монтер пути отключил устройство заграждения переезда и допустил проезд автобуса. В результате автобус и поезд столкнулись. Предполагаемого виновника задержали.

Ранее «360» публиковал видео из зала суда.