27 ноября 2020, 15:55
Монтажник упал с шестого этажа в Москве
Установщик окон разбился после падения с шестого этажа в Москве на малой Юшуньской улице. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, это произошло из-за неправильного крепления страховочного троса. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.
На юго-западе Москвы мужчина-альпинист упал с 13 этажа при проведении работ. Это также произошло на малой Юшуньской улице.