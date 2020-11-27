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    27 ноября 2020, 15:55

    Монтажник упал с шестого этажа в Москве

    Дарья Морозова

    Установщик окон разбился после падения с шестого этажа в Москве на малой Юшуньской улице. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, это произошло из-за неправильного крепления страховочного троса. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

    На юго-западе Москвы мужчина-альпинист упал с 13 этажа при проведении работ. Это также произошло на малой Юшуньской улице.