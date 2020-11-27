Монтажник упал с шестого этажа в Москве

По предварительным данным, это произошло из-за неправильного крепления страховочного троса. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.

На юго-западе Москвы мужчина-альпинист упал с 13 этажа при проведении работ. Это также произошло на малой Юшуньской улице.