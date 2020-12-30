Монтажник сорвался с Бакунинского моста в Пензе

Отмечается, что он собирался произвести монтаж консольной плиты и зачистки участков конструкции. Мужчина приступил к работе без фиксации предохранительного пояса. 48-летний монтажник сорвался и упал с высоты около семи метров. В результате он получил сочетанную травму головы и груди с переломом ребер.

Следователи выясняют все детали произошедшего. В настоящий момент ведется расследование уголовного дела.