30 декабря 2020, 09:20
Монтажник сорвался с Бакунинского моста в Пензе
Монтажник во время проведения работ по реконструкции Бакунинского моста в Пензе сорвался со строительных лесов 19 декабря, информирует сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что он собирался произвести монтаж консольной плиты и зачистки участков конструкции. Мужчина приступил к работе без фиксации предохранительного пояса. 48-летний монтажник сорвался и упал с высоты около семи метров. В результате он получил сочетанную травму головы и груди с переломом ребер.
Следователи выясняют все детали произошедшего. В настоящий момент ведется расследование уголовного дела.