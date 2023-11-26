Происшествия 26 ноября 2023, 19:58 Монтажник поругался с коллегой и перерезал ему страховочный трос Mash: в Ростове монтажник перерезал трос висевшему на пятом этаже коллеге РИА «Новости»

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Монтажник-высотник во время ремонта фасада перерезал страховочный трос коллеге, висевшему на пятом этаже дома в Ростове-на-Дону. Мужчина выжил, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 47-летний мужчина обсуждал с другим монтажником рабочие обязанности. Разговор перерос в конфликт, в ходе которого один из мужчин взял ножницы и специально перерезал веревку товарища.

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Рабочий рухнул на землю с 15-метровой высоты. Прохожие сразу же вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Врачи уже сделали ему несколько операций.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов начали разбирательство по факту случившегося. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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