Монастырская постройка пострадала от огня под Севастополем

По данным издания, огнеборцам удалось быстро справиться с пожаром. Они не допустили распространения пламени на другие постройки. К ликвидации последствий ЧП привлекли 16 человек личного состава и пять единиц спецтехники. На месте также работал замначальника севастопольского главка МЧС Алексей Гусев. В результате произошедшего никто не пострадал и не погиб.