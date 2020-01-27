27 января 2020, 17:56
Монастырская постройка пострадала от огня под Севастополем
В минувшую пятницу в селе Морозовка (Севастополь) на территории мужского монастыря Паисия Величковского загорелась одна из хозяйственных построек. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным издания, огнеборцам удалось быстро справиться с пожаром. Они не допустили распространения пламени на другие постройки. К ликвидации последствий ЧП привлекли 16 человек личного состава и пять единиц спецтехники. На месте также работал замначальника севастопольского главка МЧС Алексей Гусев. В результате произошедшего никто не пострадал и не погиб.