Очевидец рассказал о пожарах в Оранском монастыре. Фото

Первый пожар в Оранском мужском монастыре Нижегородской области вспыхнул 10 марта около 12:00. Дым повалил со стороны коровника существовавшего когда-то колхоза. Сейчас там скит и также содержался крупный рогатый скот.

Об этом «360» рассказала Елена, которая приехала вчера к отцу Нектарию, игумену обители.

«Все, кто находится на послушании, и служащие в церкви бросились туда. Уезжали мы около 15.00, уже приехали пожарные, но пожар еще не затушили, валил серый дым. Сегодня знакомые сообщили, что снова был пожар. Но уже на территории самого монастыря. Там есть такая стена, к которой примыкают хозяйственные помещения, кузница, пекарня, просфорня, бывший коровник, куда вчера перегнали козлят, и были лошади. Все это загорелось. Сгорели лошади, их не смогли выпустить. Около 20.00 племянники оттуда звонили, сказали, что пожар на тот момент погасить не удалось», — рассказал женщина.

В ответ на вопрос о причинах пожара она ответила, что сложно назвать случайностью, что второй день горит монастырь, в разных, удаленных друг от друга местах.

«Сразу возникло подозрение, что это поджог. Кто конкретно, утверждать не могу, только догадки. Обиженный, ненормальный человек», — предположила Елена.

В МЧС Нижегородской области сообщили, что в настоящий момент пожар локализован. «Возгорание произошло в конюшне, лошадей удалось спасти. Кровля здания горела по всей площади — 700 квадратных метров», — сообщила пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось, что на территории Оранского монастыря накануне загорелась цистерна с печным топливом.