22 мая 2020, 13:13
Монах скончался от коронавируса на Урале
В Свердловской области ушел из жизни монах, проживающий в Верхотурье. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Ухудшение состояние монаха Пимена (Шуваева) произошло из-за коронавируса. От осложнений, вызванных вирусом, он скончался.
Напомним, ранее стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в Верхотурье, где COVID-19 заразились монахи Свято-Николаевского мужского монастыря. Многие из них госпитализированы