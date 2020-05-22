    22 мая 2020, 13:13

    Монах скончался от коронавируса на Урале

    Анастасия Кременчугская

    В Свердловской области ушел из жизни монах, проживающий в Верхотурье. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Ухудшение состояние монаха Пимена (Шуваева) произошло из-за коронавируса. От осложнений, вызванных вирусом, он скончался.

    Напомним, ранее стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в Верхотурье, где COVID-19 заразились монахи Свято-Николаевского мужского монастыря. Многие из них госпитализированы