Монах скончался от коронавируса на Урале

Ухудшение состояние монаха Пимена (Шуваева) произошло из-за коронавируса. От осложнений, вызванных вирусом, он скончался.

Напомним, ранее стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в Верхотурье, где COVID-19 заразились монахи Свято-Николаевского мужского монастыря. Многие из них госпитализированы