Момент взрыва жилого дома в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент взрыва многоэтажного жилого дома попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как взрывной волной откинуло части разрушенного здания на несколько метров.

Взрыв на цокольном этаже многоэтажного дома прогремел утром 26 февраля в Нижнем Новгороде. В результате обрушилось кафе на площади около 50 квадратных метров. Известно о пострадавших мужчине и девушке. По предварительной информации, под завалами находятся два человека. На месте работают спасатели.

Из-за мощной взрывной волны выбило окна в доме и повреждены несколько припаркованных возле здания машин. Жильцы сообщили, что после взрыва дом трясло, а в воздухе чувствовался запах гари.

Причина взрыва пока неизвестна, источник ТАСС предположил, что к взрыву могла привести неисправность газового оборудования. Однако сотрудники МЧС не стали подтверждать данную информацию. Они считают, что говорить об этом рано, так как дом не был газифицирован.

Жильцов дома временно эвакуировали в ближайшую школу. По факту случившегося открыто уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.