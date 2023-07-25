Происшествия 25 июля 2023, 08:39 Момент взрыва в жилом доме в Нижнекамске попал на видео Появились кадры с места взрыва в жилом доме в Нижнекамске ГУ МЧС России по РТ

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Утром 25 июля мощный взрыв прогремел в квартире жилого дома на проспекте Вахитова, 11, в Нижнекамске. Начался пожар, на место происшествия выехали 76 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Татарстан.

В Сети очевидцы опубликовали кадры с места взрыва. Видно, что взрыв произошел в квартире на первом этаже, волной в помещении выбило окна.

По данным «Царьграда», произошел взрыв бытового газа. Обстоятельства произошедшего выясняются. Пострадали два человека, писал РЕН ТВ, однако официальной информации пока нет. Самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек, сотрудники пожарной охраны спасли девятерых, в том числе ребенка.

Открытое горение пожарные ликвидировали. Однако дом частично выгорел, в некоторых квартирах выбиты окна.

Дорожный контроль Нижнекамск (ДкНк) / vk.com / Соцсети Ленар Гизатуллин / vk.com / Соцсети Дорожный контроль Нижнекамск (ДкНк) / vk.com / Соцсети Дорожный контроль Нижнекамск (ДкНк) / vk.com / Соцсети Ленар Гизатуллин / vk.com / Соцсети

Для всех, чьи квартиры пострадали при взрыве, в школе организовали пункт временного размещения. Об этом написал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация находится под контролем, создан оперативный штаб. Всем пострадавшим окажут помощь.