Эксклюзив 16 марта 2023, 14:17 Момент взрыва в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону сняли на видео Появилось видео с моментом взрыва в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону

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Здание пограничной службы ФСБ загорелось в Ростове-на-Дону после мощного хлопка, похожего на взрыв. В распоряжении «360 появилось видео с места событий.

На кадрах слышен громкий звук, после чего в небо начал подниматься густой темный дым.

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Здание погранслужбы находится на проспекте Сиверса, региональные экстренные службы пока что не прокомментировали информацию о ЧП.

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Очевидцы сообщили «360», что отчетливо слышали взрыв. По их словам, дом рядом «заходил ходуном».

Представители МЧС уточнили ТАСС, что в здании начался пожар, огонь распространился примерно на 880 «квадратов». Возгоранию присвоили второй ранг сложности.

По предварительной информации, при пожаре погиб один человек и еще двое пострадали. Их состояние на данный момент неизвестно.

Ранее в распоряжении «360» появилось видео пожара, на нем хорошо виден огромный черный столб дыма.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание.