Момент взрыва в пятиэтажке Набережных Челнов попал на видео

В объективы камер наблюдения попал момент взрыва в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах. Кадры оказались в распоряжении «360».

На опубликованном видео можно увидеть и услышать громкий хлопок, похожий на раскат грома. От взрывной волны в припаркованных автомобилях сработала сигнализация.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме Набережных Челнов произошел в понедельник, 25 октября. В результате обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушены восемь квартир. Прибывшие на место спасатели вытащили из-под завалов девять человек.

Агентство «Татар-информ» со ссылкой на республиканский Минздрав сообщило, что в больнице остаются четверо пострадавших при взрыве газа. Состояние десятилетнего мальчика врачи оценили, как легкое. У ребенка ушибы мягких тканей. Его 17-летний брат в тяжелом состоянии находится в реанимации. Пострадавшего 51-летнего мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В крайне тяжелом состоянии находится девушка 1999 года рождения — это последняя спасенная из-под завалов. В данный момент врачи проводят экстренную операцию, чтобы спасти ее жизнь.

По данным экстренных служб республики, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. К детонации привело неправильное использование газового оборудования.

Следователи после обрушения части дома завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».