Момент взрыва в московской квартире попал на видео

На кадрах видно, что из-за взрыва на территорию у подъезда жилого дома обрушились фрагменты выбитых окон. Взрывная волны выбил не только стекла, но и части рам. Некоторые осколки приземлились на припаркованные рядом машины. Никто из прохожих в этот момент не находился на опасной территории.

Ранее стало известно, что при пожаре в квартире на четвертом этаже погиб один человек, еще одного удалось спасти. Сейчас про его состояние ничего неизвестно. По данным источника «360», владельцем сгоревшей квартиры был мужчина 1952 года рождения.

«Мосгаз» заявил, что пожар в многоэтажном доме на Дорожной улице в Москве не связан со взрывом бытового газа. В организации отметили, что после ликвидации пожара на место прибыли их сотрудники — они не обнаружили повреждений газового оборудования в сгоревшей квартире.

Предположительно, данное происшествие не имеет отношения к взрыву бытового газа. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы «Мосгаз».

В сообщении сказано, что последний раз техосмотр оборудования в квартирах этого дома проходил в апреле 2019 года. В тот раз специалисты также не выявили никаких проблем.

Причины пожара сейчас устанавливают. Происшествие не повредило конструкцию дома и не нарушило газоснабжение жильцов других квартир. В «Мосгазе» подчеркнули, что сейчас угрозы населению нет.