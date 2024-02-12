Эксклюзив 12 февраля 2024, 11:01 Момент взрыва в Элисте сняли на видео Появилось видео взрыва в центре психологической помощи в Элисте 10 февраля

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В Элисте прогремели два взрыва. Больной шизофренией не поладил с сотрудниками центра по оказанию психологической помощи. «360» показал видео произошедшего на улице Клыкова.

Первый взрыв прогремел вечером 10 февраля в многоэтажном доме на улице Клыкова, где центр психологической помощи занимал административное помещение. Погиб один человек, пострадали пятеро. Одного из раненых после обследования отпустили лечиться амбулаторно.

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Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения на базе средней школы № 17. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков объявил, что им позволят вернуться домой только после обследования несущих конструкций.

Взрывное устройство, по версии следствия, принес погибший — клиент центра, страдавший шизофренией. Он поругался с сотрудником и привел в действие взрывчатку. Сотрудники Росгвардии приехали к подозреваемому домой, во время обыска прогремел второй взрыв. Пострадали три бойца. Следком показал видео с места происшествия.