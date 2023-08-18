Происшествия 18 августа 2023, 08:57 Момент взрыва украинского беспилотника возле Москва-Сити попал на видео Mash показал момент взрыва беспилотника возле Москва-Сити РИА «Новости»

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Момент взрыва беспилотника в ночь на 18 августа возле делового центра Москва-Сити успели запечатлеть очевидцы. Видео с дроном появилось в Telegram-канале Mash.

На кадрах видна панорама с московскими небоскребами. Через несколько секунд на кадрах появилась яркая вспышка и раздался взрыв. Снимавшие ролик очевидцы вскрикнули от неожиданности.

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Видеозапись запечатлела, как БПЛА рухнул у одного из зданий. Огонь поднялся столбом, потом резко исчез, появилось облако дыма. У находящихся радом машин сработала сигнализация.

Российские силы сбили украинский БПЛА около четырех часов утра. После работы ПВО беспилотник сменил направление и упал на восьмой павильон «Экспоцентра». Дрон повредил облицовку и металлические конструкции на площади около 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Кадры с места крушения БПЛА появились в Сети через несколько часов после его падения.

Утром возле комплекса появилась толпа. Судя по информации «Экспоцентра», там открылась международная выставка «Детство» и «Детская мода».