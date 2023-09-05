Эксклюзив 05 сентября 2023, 17:04 Момент взрыва у одного из военкоматов в Петербурге попал на видео «360»: момент взрыва у одного из военкоматов в Петербурге попал на видео

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Момент взрыва у здания военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга попал на видео. Кадры появились в распоряжении «360».

Судя по видео, в будке произошел взрыв, который спровоцировал пожар. Затем там образовалось облако дыма. Громкий звук напугал птиц, которые разлетелись в разные стороны. Но предположительно, он был не сильный. Как видно по кадрам, у припаркованных рядом машин не сработала сигнализация.

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ЧП произошло утром 5 сентября у дома № 5 на улице Крупской. Как сообщило издание 78.ru, в ведущей в бомбоубежище вентиляционной шахте здания сработала начиненная порохом самодельная взрывчатка. Пострадавших, как и разрушений, в результате хлопка не было. Территорию оцепили, на место прибыли экстренные службы города.

Неподалеку от дома находятся церковь и военкомат. Обстоятельства ЧП выясняются.