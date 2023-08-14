Происшествия 14 августа 2023, 23:53 Момент взрыва на заправке в Махачкале попал на видео Mash: момент взрыва на заправке в Махачкале сняли на видео

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Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Махачкале. Кадры разлетелись по соцсетям.

Судя по видео, радом с загоревшейся заправкой стояло много людей, которые собрались посмотреть на начинавшийся в автосервисе пожар. В какой-то момент прогремел сильный взрыв.

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По данным МЧС по Дагестану, вечером 14 августа в городе загорелся автосервис. Пламя перекинулось на находившуюся рядом заправку.

Предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров. Также существует вероятность распространения огня на расположенные рядом здания и машины. В ликвидации пожара задействовали свыше 70 человек и 20 единиц техники.

Администрация Махачкалы предупредила об угрозе повторного взрыва на месте ЧП. Там уже работают сотрудники газовых служб.

По данным Минздрава, 15 человек с ранениями эвакуировали в крупные республиканские клиники. Ранее их госпитализировали в ближайший стационар.