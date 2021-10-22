Момент взрыва на пороховом заводе под Рязанью попал на видео

Момент взрыва на заводе по производству пороха в Рязанской области попал на видео. Кадры с регистратора опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно яркую вспышку над зданием. После взрыва моментально вспыхнул огонь.

Видео с места ЧП на заводе ранее опубликовало МЧС.

Утром в пятницу в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области на территории неработающего завода «Эластик» произошел взрыв на порохом производстве, после которого начался пожар. Причиной стало нарушение технологического процесса. Представители «Эластики» сообщили, что ЧП произошло на площадке малого предприятия «Разряд», которое выкупило землю у завода.

Число погибших на заводе достигло 15 человек, сообщили в экстренных службах РИА «Новости». Ранее сообщалось о 12 погибших. По предварительным данным, взрыв произошел в цеху, принадлежащем компании, которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов. Источник агентства сообщал, что в момент происшествия в цеху находились 17 человек.