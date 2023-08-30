Происшествия 30 августа 2023, 10:19 Момент взрыва из-за атаки БПЛА в Рязанской области появился в Сети Shot показал кадры момента взрыва в Рязанской области РИА «Новости»

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Видеозапись, сделанная в момент взрыв в Рязанской области из-за атаки беспилотников, появилась в интернете. Ее опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах почти ничего не видно. Зато слышен звук взрыва, а затем сигнализации машин.

Массовая атака беспилотников на Россию произошла в ночь на 30 августа. Средства ПВО уничтожили в Рязанской области дрон. Взрывы услышали жители Приокского и Московского районов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также ВСУ попытались ударить БПЛА по другим регионам страны. Беспилотники ночью засекли в Орловской, Брянской, Калужской, Псковской и Московской областях, а также в Севастополе. Кроме того, самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал в Черном море четыре катера с 50 украинскими военными.

Московские аэропорты в целях безопасности ограничивали свою работу. По данным Росавиации, из-за этого 11 самолетов отправили в другие авиавоздушные гавани. Однако уже с 05:00 Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в обычном режиме.