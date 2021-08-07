Момент взрыва газа в пятиэтажке в Новом Уренгое попал на видео

Камера наружного видеонаблюдения сняла момент взрыва в жилой пятиэтажке в Новом Уренгое. На кадрах видно, как в воздух взлетели части кровли здания.

Днем 7 августа газ взорвался в жилом пятиэтажном доме на улице Молодежной в Новом Уренгое. По данным СМИ, травмы получил один человек. Мужчина обжег руки и попал в больницу. Взрывная волна частично разрушила стену в квартире и повредила подъезд. После ЧП, о причине которого пока ничего не известно, начался пожар.

Спасатели эвакуировали жильцов из квартир по соседству. Никто из них не пострадал. На месте случившегося работают полицейские и сотрудники экстренных служб.