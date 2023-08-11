Эксклюзив 11 августа 2023, 12:05 Момент взрыва дрона в Москве попал на видео Видео «360»: беспилотник рухнул и взорвался на территории больницы в Москве

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Момент взрыва беспилотника на территории больницы в Москве попал на видео. Кадры падения аппарата оказались в распоряжении «360».

На запись попало снижение дрона. Через несколько секунд раздался взрыв, в небо поднялся столб черного дыма.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой сработала система ПВО. Над Карамышевской набережной сбили беспилотник — в результате ЧП никто не пострадал, но серьезных разрушений также удалось избежать. По словам главы города, на место происшествия отправились представители экстренных служб.

Ситуацию прокомментировали в Минобороны. Там уточнили, что Украина попыталась при помощи дрона ударить по одному из объектов в Москве. Атаку пресекли, а обломки аппарата рухнули на северо-западе города.

Пролет БПЛА сняли очевидцы, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. Жители северо-западных районов Москвы рассказали, что в этот момент в их квартирах «затряслись окна». Находившиеся недалеко от места ЧП прохожие приняли взрыв за пожар, кто-то счел громкий звук за гром.