18 января 2024, 03:28
Момент взрыва беспилотника в Подольске попал на видео
Shot опубликовал видео с моментом взрыва БПЛА в Подольске
Появились кадры уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины над Подольском. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
По данным канала, взрывы над Подольском прозвучали приблизительно в час ночи и были слышны в разных районах города.
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Видео сняли в одном из дворов Подольска. В ролике прозвучали два хлопка, после которых у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ в Московской и Ленинградской областях. Один из дронов сбили в Подольске, а другой перехватили на подлете к Санкт-Петербургу.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший на Москву беспилотник сбили в городском округе Подольск.
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