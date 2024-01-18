Происшествия 18 января 2024, 03:28 Момент взрыва беспилотника в Подольске попал на видео Shot опубликовал видео с моментом взрыва БПЛА в Подольске РИА «Новости»

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Появились кадры уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины над Подольском. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным канала, взрывы над Подольском прозвучали приблизительно в час ночи и были слышны в разных районах города.

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Видео сняли в одном из дворов Подольска. В ролике прозвучали два хлопка, после которых у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ в Московской и Ленинградской областях. Один из дронов сбили в Подольске, а другой перехватили на подлете к Санкт-Петербургу.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший на Москву беспилотник сбили в городском округе Подольск.