Происшествия 25 августа 2023, 02:18 Момент уничтожения ракеты С-200 в Калужской области попал на видео «РВ»: момент уничтожения ракеты ВСУ в Калужской области попал на видео

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В Сети появились кадры предположительно уничтожения средствами противовоздушной обороны ракеты С-200 в Калужской области. Видео выложили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы Telegram-канала предположили, что видео сняли в Калужской области в ночь на 25 августа. На кадрах зафиксирован момент уничтожения средствами ПВО ракеты С-200. Видео снимали очевидцы.

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Минобороны подтвердило, что в Калужской области системы ПВО сбили доработанную украинскую ракету С-200. Попытку атаки на гражданские объекты на территории Российской Федерации пресекли.

В среду, 23 августа, в небе над Калужской областью средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ. Силы ПВО уничтожили БПЛА на территории Кировского района. Информации о разрушении инфраструктуры не поступало, пострадавших нет.