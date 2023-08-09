Происшествия 09 августа 2023, 05:18 Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Shot: появилось видео с моментом уничтожения БПЛА в Подмосковье РИА «Новости»

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Момент уничтожения беспилотника в Московской области в районе Минского шоссе попал на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале Shot.

На записи заметна вспышка, после которой прозвучал громкий звук взрыва. По данным авторов канала, БПЛА сбили в Одинцовском городском округе.

Ранее появилось видео с моментом падения украинского беспилотника в районе бизнес-центра Москва-Сити. Атака дронами случилась в ночь на 30 июля. Российские системы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат, а два других подавили средствами РЭБ и дроны упали на территории комплекса.

Уже 1 августа украинские националисты снова попытались атаковать Москву с помощью БПЛА. Система противовоздушной обороны сбила несколько дронов, один из них упал в ту же башню, в которую попал другой украинский аппарат два дня назад. В результате происшествия повредился фасад на уровне 21 этажа.