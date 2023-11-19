Эксклюзив 19 ноября 2023, 03:46 Момент уничтожения беспилотника в Богородском городском округе попал на видео

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Звук взрыва от уничтожения украинского беспилотника в Богородском городском округе Московской области попал на камеру видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении «360».

На первых секундах ролика — тишина, но потом вдалеке раздался звук взрыва. Это был вражеский БПЛА, который успешно сбили российские средства противовоздушной обороны. Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате ЧП никто не пострадал.

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Утром 18 ноября стало известно, что ПВО сбили беспилотник над Брянской областью. По словам губернатора региона Александра Богомаза, летательный аппарат уничтожили над Унечским районом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, пострадавших в результате случившегося не было.

Военные Украины почти каждый день пытаются атаковать граничащие со страной регионы, в том числе с применением БПЛА. Из-за этого регионы Центрального федерального округа усилили средства ПВО.