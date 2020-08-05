Момент ухода матери от коляски с ребенком на западе Москвы попал на видео

Коляску с маленьким мальчиком нашли минувшей ночью прохожие на улице Студенческой на западе Москвы. Они вызвали полицию и передали ребенка правоохранителям. В распоряжении «360» оказалось видео с камер наблюдения, на котором видно, что коляску с малышом оставила женщина.

На опубликованных кадрах видны ручки коляски. Женщина сначала прогуливалась рядом, а после быстрым шагом ушла по улице.

Московская прокуратура установила родителей малыша и начала проверку, как они занимаются воспитанием мальчика.

Мать Клара Тагиева в беседе с РИА «Новости» заявила, что ребенка на улице оставил отец. Якобы ей об этом рассказали полицейские. По ее словам, с отцом мальчика сейчас у них разлад, но не очень серьезный.

«У всех такое бывает, и у нас тоже», — пояснила женщина.

По ее словам, в момент пропажи сына она была у своей тети. Мальчик находился с отцом и бабушкой. Клара заявила, что намеренно они бы не оставили малыша одного на улице. Но как это все произошло, она не понимает.

Из больницы, куда полицейские отправили мальчика, она сможет забрать его только завтра.