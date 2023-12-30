Происшествия 30 декабря 2023, 16:47 Момент удара по центру Белгорода попал на видео Камеры видеонаблюдения засняли удар по центру Белгорода Пресс-служба МЧС

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Момент прилета украинского снаряда по центру Белгорода попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Белгород № 1».

Удар засняли камеры видеонаблюдения на проспекте Славы. Судя по видео, снаряд прилетел в здание. От взрыва сработали сигнализации припаркованных неподалеку автомобилей.

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Из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Белгороде включили сирены ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал население покинуть дома и переместиться в укрытия. Позже сигнал тревоги отменили.

Жертвами удара по Белгороду стали двое детей. Снаряды ВСУ также попали в жилой сектор. Других подробностей губернатор не привел.

Ранее Гладков рассказал о гибели одного мужчины из-за атаки украинских боевиков. Также пострадал 10-летний ребенок.

Днем 30 декабря ВСУ обстреляли села Борщево и Кистер в Брянской области. Жертвой удара стал ребенок 2014 года рождения.