Происшествия 03 февраля 2024, 18:56 Момент убийства водителя скорой в Подмосковье попал на видео Появилось видео с моментом убийства водителя скорой в Подмосковье РИА «Новости»

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Убийство водителя скорой помощи в микрорайоне Востряково в Домодедове попало на видео. Кадры показал телеканал РЕН ТВ.

На опубликованной видеозаписи мужчина вместе с водителем скорой отошли от дома. Позднее прозвучал выстрел, и водитель рухнул в снег.

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Убийца сбежал с места ЧП, однако правоохранители оперативно его вычислили и задержали. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

О стрельбе стало известно вечером в пятницу, 2 февраля. Следственный комитет по Московской области сообщал, что пострадавший получил смертельное ранение шеи.

По информации «Московского комсомольца», погибший трудился на станции скорой последние пять лет. На помощь к нему прибыла бригада, в составе которой работал его брат.

Врачам скорой помощи в Челябинске пришлось вызвать полицию после нападения агрессивного пациента и его родственников.